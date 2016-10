Erdmannpeisker/Campfire: «Ä Portion Tradition» für Bigler Fleischwaren

Wer oft an Tankstellen oder in kleinen Quartierläden einkauft, kennt diese Produkte bestens: frisches Fleisch, Wurstwaren, Aufschnitt, Sandwichs und belegte Brötchen der Marke del Lago aus dem Hause Bigler Fleischwaren, schreibt die Agentur Erdmannpeisker in einer Mitteilung.

Ab September 2016 werden diese Produkte nun mit einem kompletten Rebranding auftreten. Die unpersönliche Marke del Lago verschwindet vom Markt und wird von der Traditionsmarke Bigler, welche im B2B-Geschäft und bei Metzgereien bereits grösstes Vertrauen geniesst, abgelöst.

Laut Mitteilung wird Bigler Fleischwaren in vierter Generation als unabhängiges Familienunternehmen geführt, hinter der Marke steht eine starke Familie, eine grosse Leidenschaft für das Metzgerei-Handwerk und eine langjährige Tradition. Auf Basis dieser Werte entwickelte Erdmannpeisker im Rahmen einer Pitch-Präsentation eine neue Positionierung und empfahl die Rückkehr zur Einmarkenstrategie und somit die Stärkung der Marke Bigler.

Das neue Logo mit dem Metzgermeister, welches an ein Gütesiegel erinnert, wird zukünftig als Consumer Brand sowie für das B2B-Geschäft eingesetzt. Dazu kommt ein zeitgemässes Packaging, welches die bekannte Illustration des Seelands aufnimmt und mit den beigen Farbtönen und der Papierhaptik an Metzgerpapier erinnert. Die neuen Anzeigen haben einen auffälligen und im Markt eigenständigen Retro-Look und zeigen, dass viele von uns schon seit Jahren «Ä Portion Tradition» mit Bigler verbindet.

Nebst dem kompletten Rebranding und dem neuen Packaging, welches über 400 Produkte umfasst, wurde gemeinsam mit der Digitalagentur Campfire auch ein neuer und zeitgemässer Webauftritt realisiert: www.bigler.swiss.

Verantwortlich: Jürg Bigler (CEO Bigler Fleischwaren), Markus Bigler (CFO Bigler Fleischwaren), Christian Bitterli (Leitung Vertrieb), Thomas Boller (Leitung Marketing), Gabriel Peisker, Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Patrick Fawer (Art Direction), Selina Helbling (Beratung), Jenny Ziörjen (Mediengestaltung), Viktor Schell, Schell Design (Mediengestaltung und Reinzeichnung), Bob Venables (Illustration Packaging), Michel Casarramona (Illustration Logo), NeumannRodtmann (Fotografie), Felix Schregenberger (Bildbearbeitung), Dirk Unger, Damian Kunz, campfire (Online-Konzept, Kreation und Beratung), Pius Caduff, Noémie Viatte, Patric Martin, Campfire (Umsetzung Webauftritt) (pd/clm)