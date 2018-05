Rod: «Ääääähh» am Morgen, am Mittag und am Abend

Betty Bossi beantwortet in der aktuellen von Rod entwickelten Imagekampagne jene Frage, die uns alle mehrmals täglich beschäftigt: «Was gibts heute?» Seit 1956 versorgt die Betty Bossi Zeitung die Schweiz regelmässig mit gelingsicheren Rezepten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bewirbt eine Kampagne mit einem TV- und Online-Spot, mehreren Print-Motiven und zahlreiche Online-Massnahmen die Zeitschrift, heisst es in der Mitteilung der Agentur.







Im Spot folgen wir einer jungen Familie durch ihren Alltag. Nach einem kräftezehrenden Arbeitstag und der Betreuung der Kinder fehlt oft die Inspiration fürs Abendessen. Doch Rettung naht. Die Betty Bossi Zeitung liefert zehn Mal im Jahr einfache und anspruchsvollere Menüvorschläge bequem nach Hause. Damit möchte die Marke die Schweizerinnen und Schweizer dazu ermutigen, auch im hektischen Alltag wieder mehr selbst zu kochen, heisst es weiter. In den Print-Motiven wurde diese Botschaft in verschiedenen Illustrationsstilen dargestellt. Damit soll eine möglichst breite Leserschaft erreicht werden.

Verantwortlich bei Betty Bossi: Isabelle Zehnder (Leiterin Marketing), Julia Dimmler (Leiterin CRM), Anja Steinmann (Marketing-Spezialistin); verantwortlich auf Agenturseite: Rod Kommunikation (Konzeption, Kreation und Realisation); Shining Pictures: Sophie Toth (Producer), Alessandra Dolci (Junior Producer), Jyri Pasanen (Regie); Media: The whole Media AG, Stephan Küng (Inhaber), Simon Heiniger (Head of TV); Illustration: Jeremy Küng, Medy (Shop Around/NL) (pd/wid)