Rod Kommunikation: Agentur gewinnt goldene «Klappe»

Die Love-Life-Spots wurden nach dem ADC-Gold-Erfolg in der Schweiz auch in Deutschland am «Die Klappe»-Award mit dem höchsten Edelmetall ausgezeichnet, wie die Agentur schreibt.

Von den vergebenen vier Gold-Klappen wurde Rod Kommunikation am Donnerstag als einzige Schweizer Agentur mit Gold in der Kategorie «Digitale Formate» geehrt.

«Die Klappe» ist ein deutschsprachiger Wettbewerb für kommerzielle Filme. 410 Einreichungen in sieben Kategorien wurden bewertet. Hier finden Sie die komplette Gewinnerliste. (pd/cbe)