Weihnachtswerbespots 2016: Aldi-Australien nimmt Amerikaner ins Visier

Weihnachten, magisch und perfekt arrangiert, wie sich viele das Fest wünschen, bedeutet für die meisten vor allem Stress. Aldi Australien war in Sachen Weihnachtswerbung schon in den Vorjahren erbarmungslos ehrlich. Und dieses Jahr hat der Discounter ein weiteres Ärgernis vieler Australier im Visier: Amerikaner.

Die «Meet the Tinkletons»-Kampagne startet mit einem 75-Sekunden-Spot, in welchem eine lauthals jubilierende amerikanische Familie in furchtbaren Pullovern einen friedlichen australischen Haushalt überfällt, um zu zeigen, wie Weihnachten wirklich gefeiert werden muss.

Doch auch die angeschleppte Schneemaschine, Schnee-Engel oder das Rentier können nicht so richtig für Weihnachtsstimmung sorgen: «You Aussies are weird», singt die Tinkleton-Familie.

Erst Riesenshrimps und Braten aus dem Aldi-Sortiment schlagen eine Brücke zu den anglophilen und doch so fernen Verwandten aus den USA.

«Eine willkommene Abwechslung», sei dieser Spot angesichts der «eintönigen» Spots der deutschen Einzelhändler, findet absatzwirtschaft.de.

Die Kampagne stammt von der Agentur BMF. Details und weitere Spots sind auf adweek.com zu finden. (eh)