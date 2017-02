Rod Kommunikation: Alfred Escher fährt nun doch durch den Gotthard

Die Kampagne #Woodvetia des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) und der Initiative Schweizer Holz geht in die nächste Runde. Am Montagmittag wurde die vierte Holzfigur von Alfred Escher am Hauptbahnhof Zürich in einem Personenwagen der SBB montiert und durchquerte anschliessend auf ihrer ersten Reise den Gotthardtunnel. Danach reist sie bis Ende Jahr durchs ganze Land, wie es in einer Mitteilung heisst.

Alfred Escher wurde 1819 in Zürich geboren. Der Unternehmer, Politiker und visionäre Pionier habe die moderne Schweiz stark mitgeprägt. So sei beispielsweise die Fertigstellung des ersten Eisenbahntunnels durch den Gotthard der Tat- und Schaffenskraft von Alfred Escher zu verdanken. Da er aber 1882 und damit vor der Eröffnung des Gotthards verstarb, blieb ihm die Fahrt durch sein Lebenswerk verwehrt. Am 20. Februar 2017, seinem Geburtstag – Escher wäre heute 98 geworden – wurde dies nun geändert. Für die Aktion wurde er zusätzlich mit einem GA ausgestattet (vgl. Bild unten).

Die #Woodvetia-Figur von Escher wurde mit einer circa 150 Jahre alten Eiche aus einer Regensdorfer Sicherheitsholzerei direkt neben den SBB-Gleisen geschaffen. Die Wahl der Holzart ist laut Mitteilung eine Ehrerweisung an den Zürcher Bahnpionier. Zu seiner Zeit seien Bahnschwellen nämlich ausschliesslich aus Eiche gefertigt worden.

Mit der Kampagne soll die Nachfrage nach Schweizer Holz gestärkt werden. Im Mittelpunkt der Sensibilisierungskampagne stehen lebensgrosse Figuren von bedeutenden Schweizer Persönlichkeiten (persoenlich.com berichtete). Den Anfang machten Marie Tussaud, Auguste Piccard und Johanna Spyri. (pd/tim)