Publicis: Älpler, die plötzlich wie Banker reden

Die Zusammenarbeit zwischen UBS und Schweiz Tourismus geht in eine weitere Runde. Während die Touristiker diesen Sommer Erholung in der Natur zum Hauptthema machen, setzt die Schweizer Grossbank laut Agenturmitteilung auf ein ursprüngliches Arbeitserlebnis in den Bergen – während zwei Wochen als Helfer auf einer Alp. «Die Arbeit und das ursprüngliche Leben auf der Alp strahlen für viele Menschen eine Faszination aus», lässt sich Daniel Fischer, Leiter Marketing Region Schweiz, UBS Switzerland AG, in einer Agenturmitteilung zitieren. Doch meistens seien solche Alpeinsätze nur während einer längeren Zeit möglich – nun würden sie für einmal sozusagen eine Probierdosis von zwei Wochen anbieten. Und natürlich winke ein schöner Beitrag für die Erholung nach dem harten Einsatz.

Dass die Arbeit auf der Alp anspruchsvoller ist, als die meisten denken, darauf machen ab sofort zwei Älpler aufmerksam, die in humorvollen Onlinefilmen Gespräche mit Bewerbern abhalten. Da sie im Auftrag der UBS suchen, sind ihre Sätze laut Mitteilung gespickt mit «Corporate Language» aus der Businesswelt: Da wird der Hilfskäser zum «Cheese Production Assistant» und ist dem «Chief Cheese Officer» unterstellt. Für einmal werde also hoch oben auf der Alp genauso über Out-of-the-Box-Thinking, Effizienz, Mission Statements und Performance-Ziele gesprochen wie hoch oben in den Businessetagen. «Die UBS beweist damit sehr viel Selbstironie», wird Publicis-CD Peter Brönnimann in der Mitteilung zitiert.

Neben drei Onlinefilmen kommen bei der Sommerkampagne verschiedene digitale Performance-Instrumente zum Einsatz. Auf dieser Webseite kann man sich für den Alpeinsatz bewerben, gleichzeitig findet man aber auch interessanten Content über das Leben auf der Alp. Unter anderem, dass die durchschnittliche, wöchentliche Arbeitszeit auf einer Alp 86 Stunden beträgt. «Mal sehen, wie viele sich nicht davon abhalten und sich auf das Abenteuer Alp mit der UBS einlassen wollen», heisst es in der Mitteilung weiter.

In einer späteren Phase werden die Alp-Erfahrungen eines Bewerbers dokumentarisch mit Video begleitet und über verschiedene Social-Media-Plattformen ausgespielt – von sehr früh beim Melken im Stall bis spät beim Feierabendbier auf der Laube mit Panoramablick und bis zum traditionellen Alpabzug gegen Mitte September.

Verantwortlich bei UBS: Dr. Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Sonja Kingsley-Curry (Leiterin Creative Concepts & Campaigns), Markus Egloff (Projektleiter Creative Concepts & Campaigns), Sanja Rikanovic (Digital Marketing Manager), Oliver Vedolin (Leiter Content & Dialogue Marketing), Joël Frey (Content Marketing Specialist); bei Publicis: Jan Kempter (Text), Andrea Klainguti (Art Direction), Peter Brönnimann, Johannes Raggio (CD), Meret Lauener, Ursula Jaag, Karin Schweizer (Beratung), Candido Righetto (Managing Director), Thomas Wildberger (CEO); bei Crossmedia Produktion: Prodigious, Zürich, Cem van der Schaar (Managing Director und Head of TV); bei Filmproduktion: Pumpkin Films, Viviane Andereggen (Regie), Christopher Novak (Producer). (pd/tim)