C-Matrix Communications: Andrea Arioli ist neuer Creative Director

Andrea Arioli ist neu verantwortlich für die Konzeption und Realisation von klassischen und multimedialen Inhalten bei C-Matrix Communications, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Bei Almost Famous entwickelte der Designer und frühere Journalist das Rebranding und den Webauftritt von Hiltl und betreute unter anderem Below the Line Projekte für Club Med und Coca Cola. Davor wirkte er als Art Director für ABB, MTV und Mobile Zone bei Namics.

«Angesprochen haben mich bei C-Matrix die konzeptionelle Kompetenz und umfangreiche Erfahrung mit crossmedialen Kampagnen, die in interdisziplinärer Zusammenarbeit erarbeitet werden», wird Arioli in der Mitteilung zitiert. (pd)