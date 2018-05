Campfire: Andreas Rüst ergänzt das Team

Die Bieler Digitalagentur Campfire erweitert mit Andreas Rüst das Team im Bereich Motion und Design, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der junge Berner bringt einen Abschluss der Fachhochschule Nordwestschweiz in visueller Kommunikation mit und sammelte wichtige praktische Erfahrung als Motion Designer in mehreren Schweizer Digital- und Printagenturen. Seine neue Stelle bei Campfire umfasse neben dem Screendesign für Websites und digitale Kampagnen auch die Bereiche Video und Animation sowie Storyboards und Illustration, heisst es weiter.

«Wir wachsen kontinuierlich», freut sich Partner und Berater Damian Kunz und ergänzt: «Und das nicht nur dank neuer langfristiger Partnerschaften mit unseren Kunden, sondern auch, was unser Leistungsspektrum betrifft. Daher bin ich besonders froh, mit Andreas Rüst nicht nur einen erfahrenen Screendesigner an Bord zu holen, sondern auch einen qualifizierten Motiondesigner». (pd/wid)