Swiss Poster Award 2017: Anmelde-Countdown läuft bis Ende November

Der Swiss Poster Award ist der grösste Wettbewerb für kreative Aussenwerbung in der Schweiz und ist im «Schweizer Kreativranking 2018» gelistet (persoenlich.com berichtete). Der Award zeichnet jährlich analoges und digitales Schaffen aus. Die Auszeichnung honoriert besondere Leistungen und unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Plakats im Intermediavergleich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuvor findet am 12. Dezember 2017 die Jurierung unter der Leitung von Christian Brändle (Direktor, Museum für Gestaltung Zürich) im Toni-Areal statt. Neu dabei in der Jury ist Pascal Schaub (Leiter Dachmarke, Migros-Genossenschaft-Bund). Er ersetzt Thomas Truttmann (Managing Director, Compass Group), der sich viele Jahre in der Jury engagierte.

Wettbewerbsbeiträge online anmelden

Noch bis am 30. November können Agenturen, Kreative und Unternehmen ihre Kreationen zum Wettbewerb anmelden. Zugelassen sind für die Schweiz realisierte Kampagnen, welche 2017 im öffentlichen Raum zu sehen waren. Die Teilnahme erfolgt online und ist kostenlos. Die Experten der zwanzigköpfigen Jury wählen in sechs Kategorien Einreichungen aus, die inspirierende Ideen, Kraft und Innovation aufweisen, emotional berühren oder auch mal Konventionen in Frage stellen. Zudem werden die plakative Umsetzung der Werbebotschaft, die kommunikative Nachhaltigkeit sowie die grafische Ausführung juriert.

Die sechs Kategorien

Commercial National: Plakatkampagnen von nationaler Ausstrahlung, die über Produkte, Dienstleistungen oder Veranstaltungen informieren. Mit Aushängen in mindestens zehn Kantonen und/oder den fünf grössten Städten der Schweiz: Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.

Commercial Local and Regional: Kleinere und mittlere Plakataushänge mit lokaler und/oder regionaler Bedeutung, die über Produkte, Dienstleistungen oder Veranstaltungen informieren.

Public Service: Plakate von Wohlfahrtsunternehmen, Politik sowie öffentlich-rechtlichen Institutionen.

Culture: Plakate für kulturelle Institutionen oder Anlässe wie zum Beispiel Theater, Museen oder Festivals.

Poster Innovations: Neue Ideen auf Basis des Plakats und buchbaren Plakatflächen.

Digital Out of Home: Digitale Werbemittel mit Bewegung Bild/Text. Abgespielt auf mind. 70 Zoll.



Die Award-Verleihung findet an der APG|SGA Poster Night vom 8. März 2018 in der Samsung Hall nahe Zürich statt. (pd/cbe)