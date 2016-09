Spinas Civil Voices: Anruf genügt und das Büro ist im Eimer

Gehörlose findet man in fast allen Berufen. Denn Gehörlose können so gut wie alles – ausser eben hören. Trotzdem haben es Menschen mit einer Hörbehinderung schwer, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Selbst bei gleicher Qualifikation werden sie wegen der Besonderheiten bei der Kommunikation nicht berücksichtigt. So behindert man Gehörlose, obwohl sie dank Schreibtelefonen oder festen Dolmetschern problemlos in eine Firma integriert werden könnten, heisst es in einer Mitteilung von Spinas Civil Voices.

Zum internationalen Tag der Gebärdensprache am 24. September 2016 hat nun der Schweizerische Gehörlosenbund die Werbeagentur Spinas Civil Voices beauftragt, eine Viral zu kreieren, der sich dem Thema Recht auf Arbeit für Gehörlose annimmt. Gezeigt wird auf augenzwinkernde Art, dass es manchmal kein Nachteil ist, wenn man nicht alles im Leben hört.



Verantwortlich beim Schweizerischen Gehörlosenbund: Roland Wagner (Leiter Kommunikation & Fundraising) Christian Gremaud (Leiter Kampagne); bei Spinas Civil Voices: Miriam Fischer, Matthias Freuler (Kreation), Sandra Wittwer (Beratung); bei Shining Pictures: Bettina Tschus (Line Producer), Ari Zehnder (Regie), Daryl Hefti (Kameramann), Urs Bosshardt, Kevin Schmid, Margarete Plangger (Darsteller), Leuchtturm Filmbeleuchtung AG (Licht-Equipment), Eberle Filmequipment (Kamera-Equipment), Josef Schäppi (Ausstattung), Jingle Jungle (Ton-Produktion), Beni Dobo (Oberbeleuchter), Anne-Sophie Raemy (Styling/Maske). (pd)