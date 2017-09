Im Eilgang hat das Parlament am Mittwochmorgen den neuen Bundesrat gewählt: Ignazio Cassis (persoenlich.com berichtete). Der Spot folgte umgehend. So twitterte Radio SRF3:

Bekanntheit erlangte das Sofa durch eine Homestory von «Blick», in welcher der damalige Bundesratsanwärter Einblick in sein Haus in Montagnola im Tessin gewährte.

Nun hat die Agentur tbd. für den Kunden Interio reagiert und eine Anzeige gestaltet, die noch am Tag der Bundesratswahl auf den Social-Media-Kanälen von Interio erschien:

Verantwortlich bei Interio: Carlos Friedrich (Leiter Marketing-Kommunikation), Nadia Cappellin (Leiterin Marketing Campaigns); bei tbd.: Tom Seinige, Susan Bosshard (Kreation), Christina Baeriswyl (Grafik). (cbe)