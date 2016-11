Cavalcade: Apotheken-Mandat gewonnen

Essence 16

Hohes Niveau beim Schweizer Grafik-Design

An der Preisverleihung gab es Gold für das Werk «Lichtfries am Neubau des Kunstmuseums Basel». Den SGV-Mitgliederpreis geht an die Arbeit «Neue Identity des Theater Basel».