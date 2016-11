Jung von Matt/Elbe

Trump-Werbespot wird zum viralen Hit

Ein Move24-Clip mit Donald Trump sorgt im TV und Internet für Furore und ist in den Top 10 der Youtube-Trends.

Donald Trump hat die erste Nacht im Weissen Haus verbracht – Seite an Seite mit Barack Obama. So ist es in einem Werbeclip zu sehen, der im TV und Internet für Furore sorgt.