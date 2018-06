Digitec Galaxus: Auch im Fussball läuft nicht immer alles rund

Am 14. Juni startet die Fussball-WM in Russland. Passend dazu hat Galaxus am Montag seine neuste Werbekampagne lanciert, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Es handelt sich um eine Neuauflage der «Wir haben die Produkte, du das Leben»-Spots: Auf einen Einstieg in die vermeintlich perfekte Werbewelt zeigt die Auflösung, dass nicht immer alles rund läuft – diesmal mit einem Blick ins Vereinsleben eines Schweizer Zweitligisten.

Für die Kampagne hat die Onlinehändlerin mit dem FC Dübendorf zusammengearbeitet, sowie mit einem Model und einem Schauspieler (Rasur-Model und Sandwich-Esser).

Erstmals wurden die Geschichten der TV-Spots erweitert, um die Kampagne crossmedial ausspielen zu können: In Form von kurzen Videosequenzen und Bildern könne man so tiefer in die Fussballwelt eintauchen, heisst es in der Mitteilung.

Ein Spot wurde auch auf Französisch produziert. Die Kampagne läuft ab sofort bis am 25. Juli in der Deutschschweiz und in der Romandie; über folgende Kanäle: TV, Plakat, Hängekarton, ePanel, eBoard, Inserat, Banner, Social Media sowie Youtube.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO) Flurin Spring (Creative Director),Sina Harms (Head of Brand Management; Projektleitung), Julian Stauffer (Grafisches Konzept und Umsetzung); Pascale Anderegg, Severin Keller (Online Media Design), Luca Giuliano, Sandro Hostettler, Gesine Gerlach (Mediaplanung); verantwortlich bei Plan B: Ali Tseme (Idee und Konzept), Chris Niemeyer & Ali Tseme (Text), Plan B Film (Film- und Fotoproduktion), HC Vogel (Produzent), Chris Niemeyer (Regie), Roland Schmid (Kamera), Niels Vije (Producer), Marko Strihic (Schnitt), Adriel Pfister (Grading), Matthias Kräutli (Musik), Jingle Jungle (Sounddesign). (pd/maw)