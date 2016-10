Leo Burnett Schweiz: Auf dem Sofa Migros-Magazin-Schauen

Mit einem Inserat im Migros-Magazin erreicht man auch schon mit nur einer Schaltung ein sehr grosses Publikum. Mit der Deutschschweizer Ausgabe zum Beispiel ganze 2’335’000 Leser. Das sind in etwa so viel Leute, wie man zum Beispiel mit 6,8 Mal Tagesschau, 15,4 Mal Sportpanorama oder 16,8 Mal Bachelorette erreichen würde, rechnet die Agentur Leo Burnett, welche die aktuelle Inserenten-Kampagne für die Zeitschrift entwickelt hat, in der Mitteilung vor.

Die Sujets fänden daher auch im gewohnten TV-Abend-Umfeld statt. Mit dem Unterschied, dass die Zuschauer statt vor einem TV-Gerät vor einem Migros-Magazin sitzen. Die Sujets kommen in Form von Inseraten, Onlinebannern und ePlakaten zum Einsatz.

Verantwortlich bei Migros-Medien: Rolf Hauser (Verlagsleiter), Patrick Rohner (Leiter Media- und Marketingservice), Theresa Wuitz (Marketing-Managerin Online); verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Vanessa Mermoud, David Hugentobler (Kreation), David Fischer (CD), Martin Stulz (ECD), Corinne Amsler (Beratung), Erasmo Palomba (Art Buying); Markus Mueller (Fotografie)(pd)