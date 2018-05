Contexta: Auf dem Spielplatz für «grossi Buebe»

Der Grill – der Spielplatz für «grossi Buebe» – sei «eines der letzten Refugien, das den Männern vorbehalten bleibt», schreibt Contexta in einer Mitteilung. Diese Beobachtung wolle Bell für sich nutzen und macht Werbung, die «eindeutig männlich, archaisch und laut ist». Die Marke veranstalte «grosses Kino» und will gleichzeitig in einer Tonalität sprechen, «die trotz ihrer Lautstärke sympathisch ist», so die Agentur.

Zahlen aus dem letzten Jahr zeigten: «Die Werbeerinnerung liegt 50 Prozent höher als jene der Mitbewerber, sie schafft drei Mal mehr Markenpräsenz und verfügt über drei Mal mehr Markenassoziation beim Thema Grillieren», zitiert Contexta Erhebungen der Firma Marketagent.

Weil der Umsatz im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden konnte, werde die «Erfolgsgeschichte auch diesen Sommer weitergeschrieben», so Contexta. Dazu wurde der Film auf die neuen Bell-Produkte adaptiert und die Kampagne mit neuen auffälligen Sujets erweitert.

Verantwortlich bei Bell Schweiz AG: Davide Elia (Leiter Corporate Marketing/Communications), Nicole Schaad (Leiterin Marketing Services); Verantwortliche Agentur: Contexta AG; Fotografie: Eugen Leu (Eugen Leu & Partner), Media: ZipMedia, Caroline Nünlist. (pd/eh)