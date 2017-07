Meta Design: Auf den musikalischen Spuren von Identität

Vom 11. August bis 10. September 2017 finden sich einmal mehr die Weltstars der Klassik für das Sommer-Festival in Luzern ein. Heuer widmet sich dieses dem Thema der Identität, das vor dem Hintergrund von Globalisierung, Migration und Abschottung eine neue Bedeutung erhält, heisst es in einer Mitteilung.

Als Partner für strategische Markenführung und Kommunikation hat Meta Design die Werbekampagne für das internationale Klassikfestival entwickelt. Dabei bedient sich die Agentur der spielerischen Methodik des «Cadavre Exquis»: Unterschiedliche Gesichter, Ethnien und Alter werden zu etwas Neuem zusammengesetzt und so die Verschmelzungen im Kontext von Globalisierung thematisiert.

«In Zeiten von globaler Verflechtung, Migration und Integration hat Musik die Kraft, Brücken zu schlagen. Denn Musik überwindet Sprachen, Kulturen und Religionen – und letztlich Grenzen», wird Michael Haefliger, Intendant Lucerne Festival, in der Mitteilung zitiert. «Das Thema der Identität ist also brisanter denn je. Dabei sind wir überzeugt, mit Meta Design ein erfahrener und professioneller Partner an unserer Seite zu haben.»

«So wie Marken dem Markt unterliegen, so richten sich die persönliche wie auch musikalische Identität nach Entwicklungen und Veränderungen. Ein sehr schönes Thema, dem wir uns mit besonderem Interesse gewidmet haben», lässt sich Alexander Haldemann, CEO Meta Design, zitieren. (pd/cbe)