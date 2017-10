Metzger Rottmann Bürge: Auf Tuchfühlung mit dem Schwingerkönig

«Return on excitement». Ein Abend voll und ganz unter dem Credo von Metzger Rottmann Bürge, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wer Begeisterung auslöst, wird mit Engagement und Involvement belohnt. Und dies gilt für alle Branchen. Woraus entsteht jedoch Begeisterung und wie kann man diese immer wieder neu befeuern?», fragte CEO Christoph Bürge, der am Mittwoch den Abend eröffnete und die Podiumsgäste vorstellte.

Über 100 geladene Gäste durften miterleben, wie Autorin und Moderatorin Kathrin Hönegger mit Schwingerkönig Matthias Glarner ins Sägemehl beziehungsweise auf die Talkbühne stieg. Zwei Personen, die auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. Bei näherer Betrachtung wird jedoch klar, die beiden stehen sich in nichts nach und verwandeln alles was sie tun, in pures «excitement». Sei dies nun, bei den stets von Neugier getriebenen «Einstein»-Reportagen von Hönegger oder beim Schwingen, wie Glarner humorvoll erklärte, «wenn man seinen Gegner ganz simpel nur von A nach B bewegen muss – einfach einigermassen schnell.»

In einem rasanten Wortgefecht plauderten die beiden Schweizer Promis wild, spontan und rigoros ehrlich aus dem Nähkästchen und sorgten bei den Gästen mit ihren Anekdoten für helle Begeisterung. Es ging Schlag auf Schlag. Es wurden Geschenke ausgetauscht und der eine oder andere Seitenhieb. «Wie Weihnachten eben», bemerkte die SRF-Moderatorin währenddessen.

Für die grössten Lacher sorgte die Erzählung von Glarner über die ungeschminkte Wahrheit beim Zusammentreffen mit Helene Fischer sowie die bahnbrechende Erkenntnis mitsamt Live-Demonstration von Hönegger, dass man durchaus Schwingerhosen über ein Kleid anziehen kann.

Der Schlussgang stand aber erst noch an. Der Abend wurde mit kulinarischen Leckerbissen und persönlichen Gesprächen abgerundet. (pd/cbe)