Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» ist bekannt für seine unabhängigen Tests von Waren und Dienstleistungen, die man in jeder Ausgabe findet. Diese sollen in der jüngsten Kampagne von Ruf Lanz überraschend thematisiert werden, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Im typischen Stil von Produktwerbung sind Duschgel, Babyphone, Mineralwasser und Hackfleisch zu sehen. Dazu lese man jedoch nicht die üblichen positiven Werbebotschaften, sondern das, was der «K-Tipp»-Test ergeben habe. Eine Abweichung von der Norm, die entsprechend auffallen soll.







In einer ersten Phase werden vier Sujets eingesetzt. Weitere Motive werden im Lauf des Jahres aufgrund aktueller «K-Tipp»-Tests folgen.

Verantwortlich beim K-Tipp: René Schuhmacher (Herausgeber); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Linda Solanki (Text), Anita Roth (Beratung). (pd/maw)