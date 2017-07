Unternehmen in der Schweiz haben ihre Werbeausgaben im Juni 2017 im Vergleich zum Vorjahresmonat praktisch gleich gehalten. Der Werbedruck stieg um 0,2 Prozent auf 420 Millionen Franken. Der Aufwärtstrend der ersten fünf Monate schwächt sich somit wieder ab. Unter dem Werbedruck versteht man die Bruttowerbeausgaben gemäss Medientarif. Ermässigungen und Sonderaktionen werden nicht berücksichtigt.

Unter den einzelnen Branchen gibt es dabei beträchtliche Unterschiede, wie am Mittwoch veröffentlichte Zahlen des Marktforschungsunternehmens Media Focus zeigen. Den stärksten Zuwachs an Werbeausgaben im Vergleich zum Juni 2016 verzeichnete die Medienbranche mit einem Plus von 29,6 Prozent. Darauf folgen die Sparten persönlicher Bedarf (+18,8 Prozent) und Freizeit, Gastronomie und Tourismus (+16,8 Prozent). Am deutlichsten sanken die Ausgaben für bezahlte Kommunikation in der Tabakindustrie (-68,7 Prozent), im Bereich politische Kampagnen (-40,3 Prozent) und in der Reinigungsbranche (-24,4 Prozent).

Im Gesamtjahr 2017 wuchs der Werbemarkt bislang um 1,9 Prozent. Vor allem die Monate März (+4,9 Prozent) und April (+3,5 Prozent) haben dazu beigetragen. Die Liste der Werbetreibenden führte im Juni General Motors Suisse an. Im Ranking der beworbenen Produkte landete der Opel Insignia auf dem ersten Platz. (sda/wid)