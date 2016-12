ADC: Aus «Blick am Abend» wird «Gold am Abend»

Auch «Gold am Abend» wird mit News, Spass und Ratschlag bestechen, unterhalten, erfreuen, inspirieren, informieren, irritieren. Und zu einer explosiven Stimmung an der ADC Gala beitragen. Zum Inhalt, den zum fünften Mal der freie Journalist und Autor Adrian Schräder verantwortet, steuern führende Kreative und PR-Fachleute, aber auch bekannte Journalisten, Schriftsteller und Fotografen ironische Beiträge bei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die ADC Galazeitung bietet ein kreatives, humorvolles Umfeld, welches sich hervorragend für Werbung eignet und die Vertreter der Kommunikationsbranche auf einmalige Weise erreicht. Die ersten 500 Exemplare der ADC Galazeitung werden noch am 1. April 2017, dem Abend der Gala, druckfrisch an die illustre Gästeschar aus der Kommunikationsbranche abgegeben. Weitere Exemplare werden der April-Ausgabe des «persönlich»-Magazins beigelegt sowie an die Mitglieder des ADC Switzerland und des ADC Europe verteilt.

Inserate in der ADC Galazeitung «Gold am Abend» können bis zum 1. März 2017 gebucht werden. (pd/cbe)