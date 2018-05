Vor über 40 Jahren wurde der erste «Denner Satellit» eröffnet – ein von Kurt Schweri entwickeltes Konzept, um Dorfläden mit Lebensmitteln zu Discounter-Preisen beliefern zu können. Heute präsentiert sich das einstige Konzept unter dem neuen Namen «Denner Partner». Ziel ist, sie für die Selbstständigkeit zu ermutigen. Daher: Aus Denner wird «Deiner».

Um das Konzept den Detaillisten wie auch Filialleitenden näher zu bringen, wurden diverse Kommunikationsmittel erstellt. «Diese zeigen die kundengerechte Weiterentwicklung des Konzeptes auf und ermuntern, den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem sicheren Partner an der Seite zu verwirklichen», schreibt Process in einer Mitteilung.

Für die interne Kommunikation hat die Brandingagentur eine Informationsbroschüre konzipiert und gestaltet. Darin erzählen Testimonials, die ihre Familienbetriebe mit viel Herzblut und Engagement führen, aus ihrem Alltag als Denner Partner. (pd/eh)