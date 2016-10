Havas: Ausgehen und alles andere vergessen

Zeitgenössische Kunst, Musik, Fashion, Gastronomie: Genf hat eine Fülle an Veranstaltungen, viele Menschen bleiben jedoch in ihren häuslichen Gewohnheiten gefangen. Das Genfer Kultur-Magazin «Go Out» fordert dazu auf, auch eine andere Seite des Alltages zu entdecken und startet daher die Kampagne mit dem Aufruf, geht raus und entdeckt Genf in all seiner Vielseitigkeit. Die Kampagne zeigt dabei die von unterschiedlichen Menschen verlassene Wohnungen während diese Genf erleben und entdecken was Genf ihnen zu bieten hat.

Zuständig bei Havas Genève: Gabriel Mauron (Creative Director), Thibaud Genevois (Copywriter), Pierre-Olivier Gardello, Simeon Brandner (Art Directors), Pedro Neto (Photograph), Scan Graphic (Fotolithographie). (pd)