Branders: Ausgezeichnetes Rebranding für Treuco

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Dies garantiert die hochkarätig besetzte, internationale Jury. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und geniesst weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.

Mit dem Prädikat Special Mention werden Arbeiten gewürdigt, deren Design besonders gelungene Lösungen aufweist – eine Auszeichnung, die das Engagement von Unternehmen und Designern honoriert.

Neuer Auftritt für Treuco

Das in Zürich ansässige Treuhand-Unternehmen Treuco wurde 1974 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende in den Bereichen Vermögensverwaltung, Treuhand, Rechts- und Steuerberatung. Mit dem neuen Markenauftritt verfolgt Treuco das Ziel, sich als traditionsreichen und langfristigen Partner für Vermögens-, Treuhand-, Rechts- und Steuerfragen zu positionieren, der nationalen und internationalen Kunden eine unabhängige Beratung und umfassende Betreuung bietet.

Die Beratungsphilosophie widerspiegelt sich im Kernversprechen – dem Claim «Trust&Care». Treuco begleitet ihre Kunden auf ihrer Reise durch verschiedene Lebensphasen und überzeugt mit persönlichem Engagement, umfassender Expertise und einer unternehmerischen Haltung. So schafft sie Vertrauen bei ihren Kunden.

Der Markenauftritt zeichnet sich aus durch die Kombination klassischer und moderner Elemente: Unter anderem im Logo, dessen moderne Typografie mit einem klassischen Bildzeichen, welches die Buchstaben T und C abstrahiert, kombiniert wird. Das für die Branche einzigartige Illustrationskonzept mit Zeichnungen des Hamburger Illustrators Julian Rentzsch ist Ausdruck von Individualität und persönlichem Engagement. Der neue Auftritt wurde umfassend umgesetzt in Print- und Onlinemedien, der Kennzeichnung sowie in Korrespondenzmitteln.

Verantwortlich bei Treuco: Bruno Lang (CEO, Senior Partner); Stefan Studer (Geschäftsleitung, Senior Partner); bei Branders: Pascal Geissbühler (Head of Strategy, Geschäftsleitung), Maria Fahringer (Senior Brand Designer), Thomas Hausheer (Creative Brand Technologist. (pd)