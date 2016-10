Zeitgeist Kommunikation: Avec «kann Caffè»

Unter dem Motto «Wir können Caffè» startet der Convenience-Händler Avec (Valora Schweiz) am 17. Oktober 2016 eine vierwöchige Kampagne, wie die Agentur Zeitgeist in einer Mitteilung schreibt.

Die Kampagne werde wieder durch die «beliebten Rubbellose» unterstützt. Sie soll der Kundschaft näherbringen, dass Avec neu mit Caffè Spettacolo – ebenfalls ein Brand der Valora Schweiz – eine qualitativ hochwertige Kaffeekompetenz besitzt. Caffè Spettacolo sei feinster italienischer Kaffee für jeden Geschmack. Die frisch gemahlenen Kaffeebohnen sind Bio-zertifiziert und werden gemäss Fair-Trade-Richtlinien gehandelt.

Während des Kampagnenzeitraums erhält der Kunde zu jedem Einkauf ab fünf Franken ein Rubbellos. So werden insgesamt 400'000 Sofortgewinne in nur vier Wochen verlost. Zudem winke als Hauptgewinn ein Shopping-Wochenende in Mailand für zwei Personen. Teilnehmen kann jeder unter www.avec.ch/win.

Gemeinsam mit der Agentur Zeitgeist Kommunikation wurde diese Kampagne konzipiert und kreiert. Unter der Leitidee «Einführung Caffè Spettacolo bei Avec» wurde ein Key Visual zur Kampagne entwickelt und geshootet, welches das italienische Lebensgefühl und die Freude am (Kaffee-)Genuss auf den Kunden übertragen soll, wie es in der Mitteilung heisst. Das Shooting des Key Visuals wurde mit dem Fotografen Daniel Infanger in Basel realisiert.

Es wurden diverse Kommunikations-Massnahmen realisiert. Dazu zählen: Plakate, Rubbellose, diverses POS-Material und Inserate sowie Web- und Facebook-Begleitung. Als innovative Neuheit wird in Zusammenarbeit mit Publicitas ein digitales Rubbellos erstellt, welches bei Smartphone-Usern aufpoppt, die sich in der Nähe einer Avec-Filiale befinden. Das digitale Los kann direkt auf dem Bildschirm «aufgerubbelt» und der Sofortgewinn in einer Avec-Filiale nach Wahl eingelöst werden.

Verantwortlich bei der Valora Schweiz: Violetta Ziehlke (Marketing Manager), Lucia Rosendo (Junior Marketing Manager), Valentina Quni (Marketing Support) und Sandra von Bidder (Marketing Manager Caffè Spettacolo); bei Zeitgeist Kommunikation: Brigitte Naschberger (Senior Account Director), Tamara Niggli (Junior Account Manager), Jacqueline Betschart (Junior Account Manager), Marc Gühne (Art Director) und Lisa Pollhammer (Graphic Design); bei Publicitas: Andi Hess (Head of Digital), Sascha Bencze (Art Director), Pascal Rossier (Sales Manager Digital). (pd/clm)