Was fällt den Schweizer Kreativen bei der Werbe-Weltmeisterschaft in Cannes auf? persoenlich.com hat sie gebeten, ein Tagebuch zu schreiben. Den zweiten Eintrag schreibt Livio Dainese. Der Kreativchef von Wirz war dieses Jahr als einziger Schweizer in der Jury.

Wie nutzt man Mick Jagger, Jimi Hendrix und Janis Joplin als Testimonials für ein Bier ohne Millionen dafür auszugeben? (Ja, das ist ein Cliffhanger.) Brasilien, Argentinien, die Philippinen, Irland, Australien, England und die Schweiz – die Print und Publishing Jury war total international aufgestellt. Zehn Kreative aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt, fünf Frauen, fünf Männer: heterogener geht’s nicht.

Und es war wohl gerade darum eine gute Jury. Besonnen, respektvoll auch Ideen gegenüber, die sich einem mit dem eigenen kulturellen Hintergrund nicht erschliessen, diskussionsfreudig, begeisterungsfähig.

So haben wir vier Tage im fensterlosen Raum bei arktischen Temperaturen Ideen aus aller Welt bewertet.

Mit einem klaren Grand Prix:

Budweiser Tagwords.

Eine Kampagne, die so grossartig ist, das ich hier für einmal nicht versucht bin, die übergangenen Perlen zu würdigen.

Wie also nutzt man man Mick Jagger, Jimi Hendrix und Janis Joplin als Testimonials für ein Bier, ohne Millionen dafür auszugeben?

Indem man die Menschen die richtigen Keywords Googeln lässt:

1965



POOLSIDE

FLORIDA

BUDWEISER

Sucht man danach, findet man Mick Jagger auf einem Lounge Chair, ein Budweiser in der Hand. Die Begriffe auf den Sujets linken direkt zu Bildern der grössten Stars der Rockgeschichte, auf der Bühne, behind the Scenes immer mit einem Bud in der Hand.

Wir lernen: Das eben noch wenig coole Budweiser ist «the beer behind the music».

Budweiser hat die vielleicht grösste Musikkampagne aller Zeiten geschaffen, mit den grössten Stars der Musikgeschichte. Mit Sicherheit aber die intelligenteste: Denn mit jeder Suchanfrage verknüpft Google die gesuchten Begriffe stärker mit dem Bild. Die Kampagne wird also immer stärker. Und schon die wenigen Worte auf den wunderbar gestalteten Sujets schaffen es, eine Geschichte zu erzählen.

In dem Sinne:

BEACH

CANNES

NAKED

BUDWEISER