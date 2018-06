Die Migros Bank hat per 2018 ihr Angebot mit persönlicher Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Depotführung neu strukturiert. Ziel der neuen Online- und Offline-Kampagne sind die Bekanntmachung und Profilierung, schreibt die verantwortliche Agentur Karling in einer Mitteilung.

Gerade bei Anlagen wird von einer Bank sehr viel Kompetenz verlangt. Es zählen nur Fakten und Zahlen. Der neue Auftritt dramatisiere diese Haltung auf überraschende Art mit Komikern, die in ihren Sprachregionen jeweils überdurchschnittlich bekannt sind, so Karling. Wenn es um viel Geld geht, verstehen selbst sie keinen Spass mehr und werden für einmal ganz ernst.

Beat Schlatter, Schweizer Kabarettist und Schauspieler, ist gerade auf Tour mit einem Bühnenstück. Berühmt ist er aber auch für seine Rollen in Kinofilmen und TV-Serien. Cuche et Barbezat, zwei Komiker aus Neuchâtel, sind beliebt für ihre Bühnenauftritte. Flavio Sala, Komiker aus dem Tessin , spielt gerade die Rolle des Grenzgängers Roberto Bussenghi in der von RSI produzierten Sitcom «Frontaliers».

Die Tonalität der Kampagne ist typisch für die Migros Bank. Wie die anderen Firmen im Migros-Genossenschafts-Bund wirbt man gerne mit einer Prise Humor und Charme. Neben drei Print-Sujets werden zahlreiche Online-Werbemittel, POS-Massnahmen und TV-Spots eingesetzt. Alle Motive wurden von Tom Haller fotografiert und gefilmt.

Verantwortlich: Migros Bank: Sarah Deck , Oli Estermann Agentur: Karling Film /Foto : Tom Haller (pd/wid)