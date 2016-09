Havas Worldwide: Bei der Gesundheit sparen ohne Abstriche

Um die Gesundheitskosten zu entlasten, sollen Generika in Zukunft vermehrt eingesetzt und deren Einsparpotenzial besser genutzt werden. Am Montag, 19. September, lanciert die Schweizer Generika-Anbieterin Mepha Pharma deshalb eine TV-Spot-Kampagne zur Förderung von Generika, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Generika enthalten dieselben Wirkstoffe wie Originalpräparate und entsprechen denselben Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen – sie sind jedoch im Schnitt 30 Prozent günstiger. Obwohl die Bevölkerung in der Schweiz für die Gesundheit immer tiefer in die Tasche greifen müsse, würden die Vorteile von Generika zu wenig genutzt.

Mit der neuen TV-Kampagne von Havas Worldwide will Mepha Pharma dies nun ändern. Die verschiedenen TV-Spots sollen die Bevölkerung für Generika sensibilisieren, Patientinnen und Patienten dazu bewegen, auf Generika umzusteigen oder – noch besser – bereits bei Therapiebeginn zu verlangen und somit einen Beitrag zur Entlastung der Gesundheitskosten zu leisten. (pd)