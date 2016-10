Agentur am Flughafen: Beim DMA Echo Award ausgezeichnet

Die Agentur am Flughafen wurde beim DMA Echo Award mit einem «Runner-up» geehrt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die DMA Echo Awards stehen für «herausragendes, datenbasiertes Marketing und gehören somit zu den wichtigsten Auszeichnungen in der dialogorientierten Werbewelt».

In der Kategorie «Best Use of Direct Mail» überzeugte die Directmarketingkampagne «Immobilienmarkt aufgerollt» für den Wiler Malerbetrieb T. Ruggerio die Jury.

Das Mailing sei inzwischen mit Gold beim DMVÖ Columbus Award sowie beim BoB Best of «Business-to-Business» Communication Award, mit Silber beim Deutschen Dialogmarketing Preis (ddp) und beim Schweizer Dialogmarketing Preis (SDV Award), mit Bronze bei den Caples Awards sowie einer Finalplatzierung bei den Cresta International Advertising Awards geehrt worden, wie es in der Mitteilung heisst. (pd/clm)