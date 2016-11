Epica Awards: Bereits viermal Gold für die Schweiz

Am Donnerstag findet in Amsterdam eine grosse Show zum 30. Geburtstag der Epica Awards statt. Seit Montag werden die eingereichten Arbeiten bewertet – Gold-Gewinner werden laufend bekanntgegeben.

Zwei der begehrten Gold-Pyramiden hat die Zürcher Werbeagentur Ruf Lanz schon auf sicher. So wurde am Dienstag in der Kategorie «Non-Alcoholic Drinks» die «Wedding Rings»-Kampagne für Delizio ausgezeichnet:



Ringe scheinen Ruf Lanz Glück zu bringen: Das zweite Gold sichert sich die Agentur in der Kategorie «Restaurants, Bars & Cafés» für die «Annual Rings»-Kampagne (Hiltl):



Am Jurytag vom Dienstag geht Gold auch an Leo Burnett Schweiz, dies in der Kategorie «Packaging Design» für die Kampagne «Temperature checking bottles» (Turmhof Distilleries, Liquor). Bilder folgen.

Das erste Schweizer Gold sicherte sich bereits am Montag ebenfalls Leo Burnett in der Kategorie «Media» für die «Crossword»-Kampagne (WOZ):

Die Silber- und Bronze-Awards werden am Donnerstag an der Epica-Award-Show in Amsterdam offiziell verkündet. (cbe)