Voima: Boxhandschuhe für die Immunabwehr

Voima hat für Bio-Strath den gesamten Kommunikationsteil des Produktelaunches entwickelt – vom Packaging Design über die Website und die verschiedenen Broschüren bis hin zur Konzeption und Realisation der Launchkampagne. Gestartet wurde das Projekt 2016 mit einem Research in Fokusgruppen, anschliessend entstand aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse das Design des neuen Produkte-Line-ups, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Auf der neu gestalteten Webseite des Nahrungsergänzungsmittelherstellers lassen sich im «Vitalstoff-Universum» über 60 Vitalstoffe von Strath in einer frei beweglichen, rotierenden 3D-Ansicht erkunden. Das Universum sei komplett inhouse entwickelt und programmiert worden, schreibt Voima.

Schliesslich hat Voima auch die Launchkampagne für Straths neues Produkte-Line-up entwickelt. Dabei wurde die Kampagne von Anfang an konsequent für den kombinierten digitalen und klassischen Einsatz sowie für Display am POS konzipiert. Die Sujets basieren allesamt auf 3D-Modellen und können animiert werden. Jedes Sujet setzt die entsprechende Indikation in den Vordergrund – Boxhandschuhe für die Immunabwehr, Turnschuhe für mehr Leistungskraft und die Glühbirne für mehr Konzentration.

Verantwortlich bei Bio-Strath: Alain Hospenthal (Leiter Marketing und Verkauf), Sandra Bachmann, Ursula Meyer (Marketing): verantwortlich bei Voima: Rolf Jeger, Flora Ruhmannseder (Beratung), Tamas Kiss (Creative Direction und Text), Sandjay Deng, Amrit Dhillon (Grafik/Design Anzeigen, Website, Collateral), Marcus Zimmermann (Art Direction Kundenbroschüre, Icons), Valentin Ritzi (Web-Entwicklung Vitalstoffuniversum), Giulia Furrer (Basis-Design Packaging). Pascal Pazanda (Packshots, Bildbearbeitung); Pixel-Plus AG: Muse Lazri, Stefan Steuble (Web-Programmierung); Widmer-Fluri: Aron Fluri, Markus Widmer (3D-Design, Bildbearbeitung, DTP). (pd/wid)