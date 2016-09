Clear Channel: Buchungsfenster 2017 ist eröffnet

Clear Channel Schweiz hat aus Anlass der vollständig aktualisierten «MobNat»-Daten von Swiss Poster Research Plus (SPR+) das Pricing und die Stellenklassifizierung umfassend neu gestaltet, wie die Werbeflächenvermarkterin in einer Mitteilung schreibt.

Die Werte von SPR+ (persoenlich.com berichtete) fliessen nun in die Stellenbewertung ein – zusammen mit definierten Standort-, Umfeld- und Nachfrage-Kriterien. Ein Vergleich der Preise sei aufgrund der Neuklassifizierung und des neuen Inventars nicht sinnvoll. Über alle Segmente rechnet Clear Channel mit einem Preisanstieg von circa 2,5 Prozent.

Ab Januar 2017 vermarktet Clear Channel die rund 1200 heiss begehrten Werbeflächen an Bus- und Tramhaltestellen der Verkehrsbetriebe Zürich VBZ.

Nun wird das 2016 eingeführte digitale Premium-Angebot in Zürich weiterentwickelt: An bestem Standort mit hohen Frequenzen und «garantierter Aufmerksamkeit» ist vor dem Globus Bahnhofstrasse in den nächsten Wochen ein doppelseitiger Screen verfügbar. (pd/clm)