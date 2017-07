Farner: Bulldog saust durch die Nacht

Mit «Made Visible» habe Farner Consulting «eine selbstbewusste Lifestyle-Kampagne konzipiert und umgesetzt», schreibt die Agentur in einer Mitteilung: Das Ziel dabei: die Bevölkerung für das Thema «Sichtbarkeit im Strassenverkehr» sensibilisieren.

Kampagnenauftakt bilden Castings in allen drei Sprachregionen, die von Social Media und Medienpartnerschaften begleitet werden. Neben Plakataushängen werden auch Influencer, Prominente, Hersteller und Brands in die Kampagne eingebunden, so Farner.



Die Agentur ist mit dem Start zufrieden:Der Film «Bulldog Skater Otto» habe auf Social Media innert weniger Tage über eine halbe Million Aufrufe mit 10’000 Interaktionen erhalten.



Und weiter: 14 Mode-und Lifestyle-Brands sowie 10 Influencer mit einer Reichweite von 300’000 Usern hätten für eine Kooperation gewonnen werden können.

Die Kampagne erreiche 65 Millionen Kontakte mit Plakaten und redaktionellen Medienbeiträgen sowie über 5 Millionen User mit Social Ads.

Nach einem mehrstufigen Pitch hat der Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) den Touring Club Schweiz (TCS) mit der Kampagnenleitung und somit Farner als ausführende Agentur betraut. Ein interdisziplinäres Farner-Team an den Standorten Zürich, Bern und Lausanne führt das Mandat. (pd/eh)