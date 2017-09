Wenn Robbie Williams diesen Sommer im Rahmen der «The Heavy Entertainment Show» auf über 30 Bühnen Europas und Australiens die Bühne rockt, kann er auf die Unterstützung eines starken Partners bauen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Schweizer Kaffeemarke Café Royal begleite den Entertainer auf seiner Tour und sorge mit einer integrierten Kampagne dafür, dass nicht nur musikalisch, sondern auch kommunikativ Akzente gesetzt würden. Vor allem in den Schlüsselmärkten Frankreich, Niederlande, Deutschland, England, Österreich und natürlich in der Schweiz würden Filme, Anzeigen und Plakate, digitale und insbesondere soziale Medien dazugehören. Aber auch Aktionen wie Meet & Greet-Einladungen (Medienkooperationen und Wettbewerbe in diversen Ländern), Goodybags für VIP-Gewinner und Werbung an und um die Konzerte und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

In zwei von Serviceplan Suisse entwickelten Filmen lädt der Agent im Auftrag des guten Geschmacks gemäss Mitteilung dazu ein, sich um Tickets für die Show zu bewerben. Die Mission, die es zu erfüllen gilt: die Suche nach versteckten Codes in den sozialen Netzwerken und auf der Website sowie den Packungen von Café Royal. Fans hätten die einmalige Chance, nicht nur Eintritte zu den Stadionshows in den Metropolen Europas oder gar an eins der Australienkonzerte zu gewinnen, sondern einen persönlichen «Royal Moment» mit dem Entertainer.

Mit Inseraten, Sonderplakaten sowie Samplings und Stage-Screens an den Konzertlocations dreht Café Royal darüber hinaus die Verstärker auf zur Bewerbung der vom Geheimagenten persönlich kuratierten neuen Kapselsorte «Agent’s Choice No. 2».

Verantwortlich bei der Delica AG: Raphael Gugerli (CEO), Michael Sandmeier (Head BU Café Royal), Hubert Lehnard (Head of Brand Management Café Royal), Roman Sonders (Head Marketing Communication International Café Royal), Marcel Berg (Global Lead Communication Strategy Café Royal); bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Michael Kathe, Thomas Lüber (Creative Direction), Reto Clement, Daniel Hesse, Moritz Lüth (Art Direction), Dieter Boller (Text/Konzept), Christine Rainford, Selma Caglayan (Beratung), Neverest, Markenfilm (Filmproduktion), Maik Schmidt, Marc Schölermann (Regie); bei Serviceplan Public Relations Suisse: Stephanie Hug, Valérie Eckard, Regina Essig (Beratung).