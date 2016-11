A&O Concepts: Carmen Schiltknecht und Freddy Burger gründen Agentur

Unter dem Namen «A&O Concepts – Alles, ausser gewöhnlich» gründet Carmen Schiltknecht zusammen mit Freddy Burger in Küsnacht ein «Powerhouse für Branding und Kommunikation», wie es in einer Mitteilung heisst. Schiltknecht war langjährige Managing Director von FBM Communications, Burger ist Inhaber der Freddy Burger Management Gruppe.

Das gut eingespielte Team rund um die bekannte Kommunikationsmanagerin sei es gewohnt, für jede Aufgabenstellung stets ungewöhnliche und erfolgreiche ­Lösungen ­zu­ finden.­ «Der­ Markt­ braucht­ kleine feine­ Agenturen,­ die­ wissen,­ dass nicht­ nur grosse Schritte nach vorne zählen. Genauso wichtig sind die Schritte zur Seite: Weg von ausgetretenen Pfaden, hin zu differenzierterem Denken, wo Kreativität, Mut und Denkvermögen gefragt sind» wird Schiltknecht in der Mitteilung zitiert.

Der Leitsatz «Alles, ausser gewöhnlich» ­verpflichtet:­ A&O Concepts verbinde Marken mit­ Werten­ und­ gebe­ ihnen­ Wurzeln,­ Geschichten­ und­ Erlebnisse.­ «Die­ eindeutige­ Positionierung ist für die Markenführung ebenso entscheidend wie die Integration der Mitarbeitenden», so Schiltknecht weiter.­

Die FBM Communications, die sechs Jahre unter der Leitung von Carmen Schiltknecht stand, konzentriert sich künftig auf die Kommunikation der Gruppen eigenen Veranstaltungen und vollzieht damit den Schritt zu einer klaren Positionierung. «A&O Concepts wird unsere Firmengruppe auch in Zukunft mit Rat und Tat und mit bewährt ausgefeilten Konzepten unterstützen. Die Weiterführung unserer Zusammenarbeit in den Bereichen Corporate Events und Corporate Communication ist somit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten», wird Burger in der Mitteilung zitiert. (pd)