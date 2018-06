Feinheit: Carmen Schoder startet als KMU-Beraterin

Die Agentur Feinheit baut ihre Services aus und bietet neu strategische Kommunikationsberatung an. Das neu geschaffene Angebot richte sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen und unterstütze diese in der digitalen Transformation der Kommunikation, heisst es in der Mitteilung dazu.

Mit Carmen Schoder stösst eine Beraterin mit solider KMU-Erfahrung zur Agentur. Sie arbeitete vor einigen Jahren bereits für Feinheit und kehrte Anfang Juni 2018 zurück. In der Zwischenzeit baute sie, beginnend auf einer grünen Wiese, die Kommunikationsabteilung des St. Galler KMU Egli Jona und dessen sechs Schwesterfirmen auf. Dabei sammelte sie wertvolle Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung der Kommunikation und den Herausforderungen, die eine solche Transformation für gewerbliche KMU mit sich bringen kann. (pd/wid)