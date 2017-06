Republica: Cervelats posieren für den «Bärnerbär»

Die Berner Wochenzeitung «Bärnerbär» erscheint in einem neuen Layout und mit neuen Rubriken. Die Berner Lokalprominenz und ihre Storys würden dabei im Fokus bleiben, heisst es in einer Medienmitteilung von Republica. Die Berner Kreativagentur wurde damit beauftragt, die Kampagne zum Relaunch der kostenlosen Wochenzeitung zu konzipieren.

Der «Bärnerbär» soll wieder ins Gespräch und in die Berner Briefkästen gebracht werden, so das Ziel. Der pointierte Begriff «Cervelatprominenz» lieferte der Agentur die Idee, den People-Faktor zu inszenieren: mit Cervelats anstelle von Gesichtern in typischen Promi-Fotos.

Der neue Slogan «Wär isch wär, steit im Bärnerbär» und seine Abwandlungen spielen dabei auch mit der Tatsache, dass die Promis auf den Werbebildern nicht erkennbar sind. Die Kampagne umfasst drei Sujets für Plakate, Inserate und ÖV-Hängekartons. Dazu sind auf Radio Bern1 zwei Spots zu hören; auch in Telebärn-Werbeblöcken sowie in Onlinemedien treten die Cervelats auf.

Verantwortlich bei Bärnerbär / IMS Medien AG: Wolfgang Schickli (pd/wid)