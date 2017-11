ADC of Europe Awards 2017: «Check it before it’s removed» holt den Grand Prix

30 Gold, 63 Silber und 134 Nominations wurden am Samstag an den 26. ADCE Awards in Barcelona verliehen.

Dabei ging der Grand Prix 2017 an «Check it before it’s removed» von BBDO Deutschland für die NPO «Pink Ribbon». Diese Kampagne macht sich die Social-Media-Zensur-Guidelines zu Nutze, um auf Brustkrebs aufmerksam zu machen (siehe Video).







Die Tabelle oben zeigt die Ausbeute der einzelnen Länder. Die Schweiz schaffte es nicht nach ganz vorne. Laut einer Mitteilung des ADC Schweiz sind elf Schweizer Agenturen unter den Gewinnern, zudem gab es 9 Nominationen. (eh)