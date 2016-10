Valencia: Chilbi, Achterbahn oder Autoscooter

Die Verantwortlichen für Aussenbeziehungen und Standortmarketing im Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt schreiben die Vergabe der Kommunikationsmittel alle vier bis fünf Jahre neu aus. So fand sich die bisherige Etathalterin Valencia Kommunikation Anfang Sommer in einem Pitch um die Herbstmesse gegen zwei Mitbewerber wieder. Im Zuge dieser Konkurrenzpräsentation hat die Basler Agentur den Etat mit einer plakativen Kampagne behaupten können, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die neue Kampagne macht auf die 546. Basler Herbstmesse aufmerksam und preist gleichzeitig eine neue Herbstmesse-App an. Den Auftrag zur App hatte das Präsidialdepartement von Basel-Stadt vorrangig schon anderweitig vergeben. Valencia konnte hierfür aber alle Bilder und Grafiken liefern.

«Wer ausserhalb der Region Basler Herbstmesse hört, denkt nicht automatisch an Chilbi, Achterbahn oder Autoscooter», erklärt CD Tommy Schilling das neue Kampagnenvisual in der Mitteilung. Also habe man den Fokus auf den Jahrmarkt gelegt und die vielfältigen Attraktionen und Fahrbetriebe vor einer typischen Basler Stadtsilhouette angeordnet.

Für die OOH-Kommunikation von Oktober bis November 2016 wurden Plakate, Busplakate sowie Printbanner konzipiert und realisiert. Flankiert wird die Kampagne zudem von einem TV-Spot sowie Webbannern und diversen weiteren Werbemitteln, wie Übersichtsplänen und einem City Pocket Guide. Dieser enthält die wichtigsten Infos zur Herbstmesse.

Verantwortliche des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt: Sabine Horvath (Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing), Dominik Lachenmeier (Kommunikation), Daniel Arni (Leiter Messen und Märkte) Verantwortliche bei Valencia: Tommy Schilling (Creative Director), Jan Kempen (Art Director), Tabea Scherer (Assistant Art Director), Guillermo Garcia (Senior Texter), Michael Gerber (Head of Client Service), Rony Hauser, Marita Sutter, Tanja Krismer, Jeanne Plüss (Beratung), Marco Fritz (Teamleiter Polygrafie) , Stefan Stohler (Polygraf) (pd)