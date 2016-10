Schweiz Tourismus: Chiller Bruno und sein Double Albert

von Michèle Widmer

Wenn die Temperaturen sinken, gilt es für Schweiz Tourismus die Vorzüge des Schweizer Winters zu vermarkten. Am Dienstag wurde nun die diesjährige Winterkampagne vorgestellt. Dabei wird die Schweiz als «Home of Snowsports» positioniert. Sie soll für Thrillers, die geübten, rasanten Fahrer, ebenso wie für Chillers, denen Panorama oder Einkaufsmöglichen im Skiort ebenso wichtig sind, attraktiv sein, heisst es in der dazugehörigen Mitteilung von Schweiz Tourismus. Die Botschaft lautet klar: «Weil man alles kann, aber nicht muss».

Im Zentrum der Marketingkampagne steht Bruno – ein unverwechselbarer Chiller. Er beherrscht wohl blaue Pisten, geniesst aber in den Schweizer Bergen viel lieber die Sonnenterrassen. Albert doubelt ihn im neuen Winter-Spot jedoch so erfolgreich, dass Medien auf der ganzen Welt dem Phänomen Bruno auf die Spur gehen. Schweiz Tourismus wird den Spot weltweit auf diversen multimedialen Kanälen präsentieren.

Ein «Bruno» -Karton-Double an der Winter-Medienkonferenz von Schweiz Tourismus. (Bild: PPR/Manuel Lopez)

Konzept von Peter Brönnimann und Thomas Schöb

Seit kurzem arbeitet Schweiz Tourismus für Kampagnen nicht mehr mit einer Leadagentur zusammen. Im April wurde bekannt, dass der Rahmenvertrag mit Havas Switzerland nicht mehr erneuert wird (persoenlich.com berichtete). «Wir nutzen die internen Kompetenzen von Schweiz Tourismus als Marketing-Organisation», sagt Christoph Zwaan, Content & Media Manager, auf Anfrage von persoenlich.com. Im Speziellen bei Videos wie dem neuen TV-Spot, würde man situativ auf externe Experten zurückgreifen.

Das Konzept dafür stammt von Peter Brönnimann und Thomas Schöb. Gefilmt wurde unter anderem auf der Kleinen Scheidegg im Berner Oberland. Regie führte dabei Thomas Dirnhofer, produziert wurde der Film von Pool Films zusammen mit der FFF-Producerin Constantine Wrage.

Weiteres Hauptinstrument der Marketing-Palette ist ein sechssprachiges Ferienmagazin, das in Schweizer Winterfreunden auf der ganzen Welt Reisebegehren auslösen soll. Es erscheint mit einer Auflage von 360'000 Exemplaren. Das ebenso kostenloses Pendant für das iPad heisst «Swiss Mag» und ist mit zusätzlichen Features für den mobilen User versehen.

Auf der Mikroseite MySwitzerland.com/winter wird umfangreich über den Schweizer Winter informiert. Erstmals finden sich dort auch multimedial aufbereitete, monatlich wechselnde «Wintergeschichten» an prominenter Stelle, heisst es in der Mitteilung. Neben den Social-Media-Aktivitäten wird Schweiz Tourismus über den ganzen Winter aktuelle Themen und Events zeitgemäss mit Online-Listicles vermarkten. In der ganzen Promotion stehen Inhalte über und für Thrillers und Chillers im Vordergrund.