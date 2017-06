Republica: Chris Morgan verlässt die Agentur

Seit ihrem Bestehen hat Chris Morgan die Berner Werbe- und Kreativagentur Republica entscheidend mitgeprägt: Zunächst als Co-Gründer, Gesellschafter und Executive Creative Director sowie später als Creative Director Live. Chris Morgan agierte als kreativer Kopf, erfolgreicher Stratege und überdies als hartnäckige und begeisternde Persönlichkeit in der ideengetriebenen Werbewelt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

«Life is live! Nach 15 spannenden, inspirierenden und erfolgreichen Jahren mit Republica ist es nun Zeit für einen Break. Daher habe ich mich entschieden, mit meiner Familie ein Sabbatical zu machen», wird er in der Mitteilung zitiert. «Welche Herausforderung ich danach in Angriff nehmen werde, ist im Moment noch völlig offen.»

Co-Gründerin und CEO Bala Trachsel honoriert das Engagement ihres Weggefährten: «Seit ihrer Gründung hat sich Republica von der Kleinagentur für Events und Promotionen zu einer der führenden Schweizer Werbe- und Kreativagenturen transformiert, die dem exklusiven Kreis der Leading Swiss Agencies angehört.» Diese erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung habe Morgan als kreativer Kopf wesentlich mitgeprägt.

Kreativer Lead bei Marge Fellerer

Die Nachfolgeregelung ist bereits erfolgt: Seit 2014 hat Geschäftsleitungsmitglied Marge Fellerer den kreativen Lead als Executive Creative Director inne und leitet in dieser Funktion die 20-köpfige Kreationsabteilung. Im Mai dieses Jahres hat zudem der Event-Spezialist Alexis Baessler den Posten als Director Republica Live übernommen. (pd/cbe)