CR Kommunikation: Christian Lüdi von Coop eingewechselt

Christian Lüdi, Leiter Social Media & Content Management bei Coop wechselt per 2018 zu cR Kommunikation in Zürch. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch übernimmt er in seiner Funktion als Senior Berater den weiteren Ausbau der internen Kompetenzen im Bereich digitale Medien, soziale Netzwerke und Storytelling und wird das Netzwerk der Technologiepartner führen.

Christian Lüdi hat in den letzten zwei Jahren den Bereich «Social Media und Content Management» bei Coop aufgebaut. Zuvor war er über 5 Jahre lang Social-Media-Manager bei Swiss. Neben seiner Aufgabe bei CR Kommunikation werde er weiterhin als Dozent an verschiedenen Fachhochschulen tätig sein, heisst es weiter in der Mitteilung.

«Mit Christian Lüdi können wir unser Knowhow im Bereich integrierte Kommunikation weiter ausbauen und unsere Beratungs- und Umsetzungsleistungen in den Bereichen Public Relations, Marketing und Film noch konsequenter auf den digitalen Wandel ausrichten», begründet Thomas Löhrer, Partner bei CR Kommunikation die Teamerweiterung. (pd/eh)