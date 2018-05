Contexta: Coop feuert den Grill mit Hardrock auf

Mit dem Originalsong Thunderstruck feuert Coop die grillverrückte Schweiz an und macht die Tsch-Tsch-Erfolgsgeschichte um ein Kapitel reicher. Zum dritten Mal spannt der Detailhändler für die Grillsaison mit Contexta zusammen. Die gemeinsam entwickelte Kampagnenstrategie bleibe gleich, wie die Berner Kommunikationsagentur in einer Mitteilung schreibt. Hauptsache grillieren mit Fokus aufs Grillgut, aufs Selbstverwirklichen, aufs Aktivieren.

Diesen Sommer drehen Coop und Contexta die Grillflamme tüchtig auf. Und zwar mit der Grillhymne Thunderstruck von AC/DC. Um diesen legendären Originalsong wurde eine crossmediale Kampagne geschaffen vom TV-Spot, über Bumper-Ads bis zum POS-Auftritt in der Coop-Filiale.







Mit der Grillhymne will Coop der grillverrückten Schweiz vor allem eines sagen: Sei kein Zuschauer – sei ein Macher! Eine zentrale Rolle in der Kampagne spielen auch dieses Jahr wieder die Coop-Metzger. Als Experten stehen sie nicht nur für die Fleischkompetenz von Coop, sondern laden mit Promotionen und persönlicher Beratung auch direkt zu einem Besuch in die Coop-Metzgerei ein.

«Nähe ist uns besonders wichtig. Wir wollen überraschen und die Menschen im Herzen bewegen», wird Vanessa Finzer, Leiterin Werbung von Coop, in der Mitteilung zitiert.

