Wirz: Damit auch Babys eine Zukunft haben

Drei Umgebungen: Das Meer bei Sonnenuntergang, eine Gletscherhöhle in der Schweiz, ein Wasserfall im tropischen Wald. Überall mittendrin: Eine Frau mit einem Baby. Die Szene ist pur, ursprünglich, innig und liebevoll, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu der Claim: «Schütze die Welt, in die unsere Kinder geboren werden».

Mit der neuen Kampagne übernehme die Organisation mit dem Panda-Logo Verantwortung für zukünftige Generationen – indem sie sich für lebendige Meere, ein gesundes Klima und intakte Tropenwälder einsetze. Und die Menschen auffordere, ihr dabei zu helfen.

Es sind keine Models, die auf den Bildern zu sehen sind, sondern echte Mütter, heisst es weiter. Sie hätten aus Überzeugung bei dieser Kampagne mitgemacht, weil sie ihren Babys eine intakte Umwelt hinterlassen hätten wollen. Und jetzt noch viel mehr, seit das Baby da sei – wie sie und ihre Partner im Interview erzählen.

Fotografiert wurde die Kampagne von David Uzochukwu, den man – laut eigenen Angaben der Agentur – getrost ein Wunderkind nennen könne: Der Luxemburger mit nigerianischen Wurzeln wurde in Österreich geboren und lebt heute in Brüssel. Er lernte die Fotografie als Autodidakt mit Tutorials aus dem Internet.



Die drei Sujets werden schweizweit als Plakate und Anzeigen sowie auf eBoards und im Passenger TV eingesetzt.

