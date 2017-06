Von der richtigen Telefonnummer über die beste Veloroute, das örtliche Wetter oder die nächste Zugverbindung bis hin zum lang ersehnten Kinoabend oder zum täglichen TV-Programm: Was die Schweiz im Alltag am häufigsten sucht, findet sie gemäss Mitteilung am «schnellsten und einfachsten» auf search.ch.

Genau damit spielt die neue Brandingkampagne, welche von der Zürcher Agentur Leo Burnett Schweiz entwickelt wurde. Die Kampagne positioniert die Suchmaschine als «einfache und zielführende Alternative zur internationalen Konkurrenz», heisst es in der Mitteilung weiter. Denn während man sich woanders schnell in einem ungesunden Übermass an Informationen verliere, finden User auf search.ch nur das, was sie auch wirklich suchten. Ganz ohne Umwege und stets auf Relevanz und Aktualität geprüft.

Die neue Image-Kampagne ist ab sofort landesweit online, in Print und auf Plakaten zu sehen.

Verantwortlich bei search.ch: Christina Hoffmann (Head of Marketing), Florence Studer (Kommunikationsmanagerin), Miriam Westermann (Senior Marketing Manager); verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Axel Eckstein (ECD), Bastian Otter (Text), Christoff Strukamp, Mathieu Chollet (Art Direction), Dominik Mätzener, Lara Cavelti (Beratung), Suzana Kovacevic (Art Buying); Filmproduktion: Pumpkin Film (Produktion), Justin Reardon (Regie), Jingle Jungle (Tonstudio). (pd/lom)