cR Kommunikation: Damit sich niemand zu verstecken braucht

In der Schweiz können rund 800’000 Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben und rund 400’000 haben Schwierigkeiten, einfache Rechenaufgaben zu lösen. Dennoch gehen nicht einmal fünf Prozent von ihnen ihr Defizit aktiv durch einen Kursbesuch an. Vielmehr versuchen sie ihr Problem zu vertuschen und verstecken sich oft hinter Ausreden. So bleiben die Defizite über Jahre unbemerkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hier setzt die Kampagne «Einfach besser!» an, die cR Kommunikation im Auftrag des Schweizer Dachverbandes Lesen und Schreiben sowie der Interkantonalen Konferenz für Weiterbildung IKW konzipiert und umgesetzt hat. Das Ziel besteht darin, die Betroffenen für die Thematik zu sensibilisieren und zu motivieren, der Problematik entgegen zu wirken.

Anhand von Plakaten, Flyern, Online-Bannern, Radio- und TV-Spots werden typische Ausreden auf humorvolle und sympathische Art aufgegriffen.

Starke Partner für eine breite Wirkung

Die Kampagne ist als koordinierte Grassroot-Kampagne angelegt, um die nötige Nähe zu den Betroffenen zu schaffen. Die Projektpartner können die von cR Kommunikation für die nationale Kampagne entwickelten Werbemittel der Kampagne einzeln oder als Paket individuell und nach eigenen Bedürfnissen nutzen und auf die Zielgruppe in ihrem direkten Umfeld abstimmen. Darüber hinaus suchen die Projektinitiatoren die Partnerschaft mit Kursanbietern und so genannten Vermittlern (z. B. Arbeitgeber, Lehrer oder Ärzte). Finanziert wird die Kampagne über die beteiligten Kantone, die Metropolitankonferenz Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.

