Heimat Berlin/Zürich: Dank Netzempfang zu einem Gratisgetränk

Am vergangenen Wochenende trauten die Wanderer im beliebten Weisstannental im Kanton St. Gallen ihren Augen nicht: Mitten in den Bergen tauchte plötzlich ein Automat auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Jeder habe sich dort per Smartphone ein kühles Gratis-Getränk holen können. Jeder, der Internetempfang habe. Der Haken daran: genau an diesem Ort habe nur Swisscom Netz – alle anderen Anbieter leider nicht.

Schnell wird gemäss Mitteilung klar, dass viele Wanderer an diesem speziellen Ort kein Netz haben und daher leer ausgehen. Doch natürlich helfe ein Wanderer dem anderen und großzügige Swisscom-Kunden hätten eine Runde für alle gegeben, die keinen Empfang gehabt hätten. Die ungewöhnliche Aktion sei nicht nur schnell zum Gesprächsthema in den Bergen geworden, sondern auch im Netz. Viele User hätten den Automaten in sozialen Netzwerken geteilt. Eine clevere Aktion der Swisscom, um ihren Vorteil für die Kunden auf sympathische Art zu beweisen, wie es weiter heisst. Denn gerade im Bereich der Netzabdeckung sei diese stets besonders stark.

Agentur: Heimat Berlin; Filmproduktion: Rocket Film, Zürich; Regie: Tobias Weber. (pd/tim)