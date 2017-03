FCB Zürich: Das «Bandenbingo» geht in Serie

Das von FCB Zürich entwickelte «Bandenbingo» ist eine der international am häufigsten ausgezeichneten Arbeiten des letzten Jahres. Im «Gunn Report 2016» wird das «Bandenbingo» unter den Top 20 der besten digitalen Arbeiten der Welt gelistet. Damit befindet es sich im direkten Umfeld von aufsehenerregenden Kampagnen wie «The next Rembrandt» oder «Check it before it’s removed» für Pink Ribbon, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

FCB Zürich ist laut eigenen Angaben die einzige Schweizer Agentur, die es mit einer digitalen Arbeit in die Top-20-Liste schaffte. Der «Gunn Report» misst die kreativen Leistungen anhand von internationalen Kreativwettbewerben.

Auch über die Werbebranche hinaus sorgte das «Bandenbingo» für Furore. Zahlreiche Eishockey-Clubs aus Europa stellten Anfragen an FCB Zürich. Das Ergebnis: «Bandenbingo» wird zukünftig als kommerzielle Lizenzlösung vermarktet und kommt zur Saison 2017/2018 in weiteren Stadien zum Einsatz. «Man kann also sagen, der Seriensieger geht in Serie», schreibt die Agentur weiter. (pd/cbe)