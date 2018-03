Franz & René: Das höchstgelegene Klassenfoto der Schweiz

Dieses Jahr wollte die HES-SO Valais-Wallis ihre eigenen Studierenden in Szene setzen. Als erste Etappe wurde ein Casting durchgeführt, um den Mut der Teilnehmenden herauszufordern. Die Studierenden trugen sich auf die-ganz-schoen-hohe-schule.ch ein, um sie anschliessend beim Abseilen an der Fassade des Schulgebäudes in Siders zu testen. Von zahlreichen Registrierungen wurden nun 15 für das Endshooting im Februar auserwählt. Die Studierenden wussten nicht was sie erwartet als sie an der Walliser Station Le Châble mit der Skiausrüstung ankamen, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Kreativer Mut als Markenzeichen

Diese originelle Aktion folgt auf die letztjährigen Videos der HES-SO Valais-Wallis mit dem Freerider Laurent de Martin und dem Freeride Mountain Biker Ramon Hunziker. Die beiden viralen Videos erzielten auf den sozialen Medien laut eigenen Angaben insgesamt über 1,4 Millionen Views.

Der neue Film wurde von einem vierköpfigen Kamerateam gedreht, das unter anderem zwei Drohnenkameras einsetzte. Das Foto wurde auf eine grosse Plane gedruckt, die an der Wand der HES-SO Valais-Wallis in Siders und später im Inneren des Gebäudes aufgehängt wird. Der Spot wurde am 7. März auf Facebook und Youtube veröffentlicht.

Lawinensuchmaterial und Klettergurt sind nur der Vorgeschmack der Organisation, um die 14 Studierenden innert einigen Minuten auf die 2400 Meter hohe Pierre Avoi zu bringen. Wer beruflich hoch hinaus will, muss an einer ganz schön hohen Schule studieren. Das Wallis mit seinen 41 Viertausendern ist der ideale Ort, um in einer einmaligen Umgebung eine Ausbildung zu absolvieren.

Dies wird in dieser Werbekampagne, die von der Berner Werbeagentur Franz & René konzipiert und realisiert wurde, auf höchst originelle Art und Weise illustriert. Auch die Dynamik der HES-SO Valais-Wallis mit ihren vier ganz schön hohen Schulen (Ingenieurwissenschaften, Gesundheit, Wirtschaft und Tourismus, Soziale Arbeit), 2300 Studierenden in neun Studiengängen und sieben Forschungsinstituten wird so auf eindrückliche Art veranschaulicht. Eine junge und innovative Werbekampagne einer jungen und innovativen Fachhochschule.

Verantwortlich bei HES-SO Valais-Wallis: Xavier Bianco (Kommunikations- & Marketingverantwortlicher); verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Campaign Manager), Yoann Cosson (Creative direction, textes), Gaëlle Valentini (Digital Art Director); Filmproduktion: Woop productions; Fotograf: Sébastien Staub photographie; Bergführer: Worldguiding.ch; Musik: «Make U Greedy», La Fine Equipe (Nowadays Records); Partner: Verbier Tourisme, Movement – The freeski company, Petzl, AirGlacier. (pd/cbe)