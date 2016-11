Thjnk Zürich: Das Hotelzimmer der Zukunft

Aufenthalte in Hotels sind heute mehr als das altbekannte Muster: einchecken, übernachten, duschen, frühstücken, auschecken. Hotelgäste erwarten Regeneration und Inspiration. Swissôtel Hotels & Resorts hat in Zusammenarbeit mit dem Wallpaper* Magazin den Vitality Room entwickelt und ein Design dazu entworfen. Ein neuartiges Hotelzimmerkonzept, das Anfang Oktober im Swissôtel Zürich als Weltpremiere präsentiert wurde.

Mit einer imposanten Installation im Hauptbahnhof Zürich wurde einem breiten Publikum nun aufgezeigt, welche neuen Perspektiven sich damit für die Zukunft eröffnen. Der Vitality Room – das ist grösstmögliche Regeneration auf kleinstem Raum.

Für die Bewerbung dieses Produktversprechens wurde am 25. Oktober 2016 in der Haupthalle des HB Zürich eine Kunstinstallation in Form eines 48m2 grossen, begehbaren Ames-Room gebaut, schreibt die verantwortliche Agentur Thjnk Zürich in einer Mitteilung. Ein Raum, dessen Wände und Texturen trapezförmig verzerrt seien, um optische Täuschungen hervorzurufen.

Von einem Guckloch aus betrachtet, wirkte der Raum wie ein gewöhnliches Zimmer, bei dem die Wände zueinander sowie zu Boden und Decke rechtwinklig stehen. Stellten sich nun zwei gleich grosse Personen in diese Ecken, erschien die eine viel kleiner als die andere. Ein Raum also, der den Gast sprichwörtlich über sich hinauswachsen lässt. Getreu dem Motto: Vitality Room. A new perspective on hotel rooms.

Für das Unterfangen konnten führende Hersteller wie Interel, Philips Lighting, Vitra, IQAir, Dornbracht, Laufen, NOHrD, Dinesen, Lasvit und viele weitere gewonnen werden.

